مشاهدة مباراة العين والظفرة بث مباشر يلا شوت الدوري الاماراتي ادنوك

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة العين والظفرة في الجولة التاسعة ببطولة الدوري الاماراتي ادنوك «دوري الخليج العربي الاماراتي للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 2-11-2021.

يتطلع نادي العين تحت قيادة المدرب الأوكراني سيرغي ريبروف، مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري الاماراتي ادنوك هذا الموسم، حينما يستقبل الفجيرة في الجولة التاسعة، بعدما حصد 5 انتصارات و3 تعادلات في أول 8 جولات.

ويعتبر تعادل العين في الجولة الماضية مع شباب الأهلي دبي هو الثالث في آخر 4 مباريات له في المسابقة المحلية، بينما فاز على الوصل في الجولة قبل الماضية بهدفين نظيفين.

ويتربع البنفسجي على صدارة ترتيب الدوري الاماراتي ادنوك وفي رصيده 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه نادي الجزيرة، وسجل لاعبو العين 17 هدفًا، واهتزت شباكهم 7 مرات.

في المقابل، تلقى نادي الظفرة الهزيمة الخامسة له هذا الموسم في دوري ادنوك بالجولة الماضية على يد الوحدة، وسيبحث عن العودة إلى سكة النتائج الإيجابية بخطف نقطة على الأقل من أمام العين.

ويتواجد الظفرة في المركز الـ11 بجدول الترتيب وفي رصيده 7 نقاط من 8 مباريات، حصدها من الفوز على نادي الامارات، وعجمان، وبتعادله مع اتحاد كلباء.

تنطلق صافرة بداية مباراة العين والظفرة اليوم، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت الامارات، 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

ويُنقل بث مباشر العين والظفرة على قناة أبو ظبي الرياضية، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12091 عمودي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 5/6.