رسميا.. أنطونيو كونتي مدربا لنادي توتنهام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي تعيين المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مدربا جديدا حتى صيف 2023، بعد إقالة نونو إسبريتو سانتو.



وقال كونتي في بيان: ”أنا في قمة السعادة للعودة للتدريب وأن أحقق ذلك في ناد بالدوري الإنجليزي الممتاز لديه الطموح ليصبح بطلا مجددا“.

وأقال توتنهام نونو سانتو بسبب سوء النتائج بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد في ملعبه 3-0 برسم الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي الخسارة الخامسة من 10 لقاءات في الدوري، علما أنه تسلم المنصب في الصيف الماضي فقط قادما من فريق ولفرهامبتون.

وبحسب الصحافة البريطانية، سيحصل كونتي على 15 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد.

وكان أنطونيو كونتي قد رفض تدريب توتنهام، في الصيف الماضي، ووصف المشروع بكونه غير حماسي، لكن دانييل ليفي رئيس النادي، وبدعم من الملياردير جو لويس مالك النادي، أقنعه براتب يصل إلى 290 ألف جنيه إسترليني وتحقيق مطالبه في سوق الانتقالات.

ومن أجل إقناع أنطونيو كونتي بتدريب الفريق، وضعت إدارة توتنهام مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني تحت تصرف المدرب الإيطالي لتعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، في محاولة لإنعاش توتنهام والعودة لسكة الانتصارات.

وسيدفع توتنهام مبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني للمدرب السابق نونو سانتو كتعويض عن إقالته.