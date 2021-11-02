شكرا لقرائتكم خبر عن خبير كورى لتدريب منتخب التايكوندو للبومزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مجلس إدارة اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم الخبير الكورى ان هيونجون المقرر ان يتولى تدريب المنتخبات القومية للبومزا خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يبدأ الخبير الكورى عمله مع المنتخب منتصف شهر ديسمبر المقبل، حيث يستعد منتخب البومزا للمشاركة في بطولة العالم .

يأتى اختيار الخبير الكورى ضمن بروتوكول التعاون مع السفارة الكورية التى من المقرر ان تتحمل تكاليف تواجده بمصر

قرر الاتحاد الأفريقى للتايكوندو تعيين عمرو سليم نائبا لرئيس الاتحاد، فى ظل مساهماته الفعالة والإسهام بخبراته فى تطور الاتحاد الأفريقى، وتلقى سليم خطابا رسميا من ايدى ايزاكا رئيس الاتحاد الأفريقى للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الدولى يخطره فيه ويهنئنه على المنصب الجديد.