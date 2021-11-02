شكرا لقرائتكم خبر عن غياب أحمد هشام دودو عن منتخب اليد فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب أحمد هشام دودو لاعب منتخب اليد المحترف فى صفوف نيم الفرنسى عن الفراعنة فى أمم أفريقيا المقبلة بالمغرب بعد تبين إصابته بقطع جزئى فى الرباط الصليبى .

كما تبين غياب دودو عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 6 شهور .

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الذهبي الودية عن نظام البطولة التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس يومي 7 و9 يناير المقبل، ويشارك بها أربعة منتخبات هي: فرنسا والدنمارك والنرويج ومصر.

وأسفر نظام البطولة عن مواجهة المنتخب الوطني المصري مع الدنمارك، بينما يلتقي المنتخب الفرنسي مع النرويج في 7 يناير، ويلتقي الفائز مع الفائز والخاسر مع الخاسر 9 يناير.

وتعد بطولة الدوري الذهبي هي المحطة الأخيرة في برنامج إعداد المنتخب الوطني للرجال للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 13 إلى 24 يناير المقبل.