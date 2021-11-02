اخبار الرياضه

غياب أحمد هشام دودو عن منتخب اليد فى أمم أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن غياب أحمد هشام دودو عن منتخب اليد فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب أحمد هشام دودو لاعب منتخب اليد المحترف فى صفوف نيم الفرنسى عن الفراعنة فى أمم أفريقيا المقبلة بالمغرب بعد تبين إصابته بقطع جزئى فى الرباط الصليبى . 

كما تبين غياب دودو عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 6 شهور . 

 

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الذهبي الودية عن نظام البطولة التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس يومي 7 و9 يناير المقبل، ويشارك بها أربعة منتخبات هي: فرنسا والدنمارك والنرويج ومصر.

 

وأسفر نظام البطولة عن مواجهة المنتخب الوطني المصري مع الدنمارك، بينما يلتقي المنتخب الفرنسي مع النرويج في 7 يناير، ويلتقي الفائز مع الفائز والخاسر مع الخاسر 9 يناير.

 

وتعد بطولة الدوري الذهبي هي المحطة الأخيرة في برنامج إعداد المنتخب الوطني للرجال للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 13 إلى 24 يناير المقبل.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا