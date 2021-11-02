شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الأهلى فى إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز، باستاد القاهرة الدولى.، فى القمة 123 بين الفريقين.

موعد مباراة الأهلي و الزمالك

من المقرر ان تقام المباراة الجمعة المقبل الموافق 5 نوفمبر ، فى تمام الثامنة مساء وسط ترقب من جمهور الفريقين لنتيجة اللقاء خاصة وأن مباريات الفريقين تحمل طابع الندية والإثارة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك..القنوات الناقلة

تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والأهلي في الثامنة من مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، حيث انها المالكة حصريا لحقوق بث مباريات الدورى الممتاز موعد مباراة الأهلي والزمالك..ترتيب الفريقين بالدورى موعد مباراة الأهلي والزمالك..ترتيب الفريقين بالدورى ويأتي النادي الأهلي في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، ويتساوى معه الزمالك وبيراميدز، لكنه يتفوق بفارق الأهداف عن الفريقين.

موعد مباراة الاهلى و الزمالك ..حكم اللقاء

كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن الحكم الدولى محمد عادل هو المرشح الأول لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الثالث بالدورى.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أن الحكم إبراهيم نور الدين هو المرشح الثانى لإدارة المباراة، وسيتم اعلان أسماء الطاقم كاملا مساء الخميس المقبل.