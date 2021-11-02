شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يبحث تغيير "طريقة اللعب" فى مباراة القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تغيير خطة لعب الفريق في مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك ، ويبحث المدير الفني للأهلي مع معاونيه خلال الأيام الحالية الإستقرار على طريقة اللعب المناسبة في مباراة الزمالك خاصة وأن هناك خلافاً حول طريقة اللعب التى خاض بها المارد الأحمر مباراتي الإسماعيلي والبنك الأهلي في الجولتين الأولى والثانية ببطولة الدوري واللتين إنتهتا بفوز الأهلي برباعية نظيفة وهدف نظيف على التوالي.

ويبحث موسيماني مع معاونيه طريقة اللعب الأنسب في مباراة القمة خاصة وأن الخصم مختلف هذه المرة وأقوى من الاسماعيلي والبنك الأهلي ، ويرغب المدير الفني في الوصول لأفضل خطة لعب سواء كانت اللعب بطريقة 4/3/3 التي خاض بها مباراتي الأسماعيلي والبنك الأهلي ، أو الطريقة القديمة 4/2/3/1.

ويتطلع موسيماني لتجهيز جميع لاعبي فريقه لمباراة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز، وحرص موسيماني على التحدث مع مدافعي الفريق قبل لقاء الزمالك المقبل في الدوري بشأن بعض النصائح والأمور الفنية الخاصة بمباراة القمة.

وطالب موسيماني مدافعي الأهلي بضرورة التركيز وعدم ترك مساحات واسعة أمام الخصم خاصة وأن الزمالك يمتلك لاعبين يمتازون بالسرعة والقدرة على التحرك بكرة وبدون كرة.

وحث موسيماني لاعبي فريقه في خط الدفاع على "مذاكرة" تحركات مصادر الخطورة في الزمالك خاصة الرباعي الهجومي ، أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وزياد الجزيري.