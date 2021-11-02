شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من كارتيرون للجزيري والسعيد قبل مواجهة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تعليمات خاصة للثنائي سيف الدين الجزيري وعمر السعيد مهاجما الفريق قبل مواجهة الأهلي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدورى.

وطلب كارتيرون من الثنائي ضرورة استغلال الفرص التي تلوح لهم امام مرمي الأهلي، خاصة ان مباريات القمة لا تشهد فرص كثيرة علي المرميين ولابد من استغلال انصاف الفرص في احراز اهداف.

كما طلب كارتيرون من الثنائي بمساندة الفريق دفاعيا من خلال الضغط علي دفاع الأهلي وعدم منحهم فرصة في التقدم هجوميا حتي لا يكون هناك زيادة عددية من لاعبي الأهلي امام مرمي الزمالك طوال المباراة.

من ناحية أخرى أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى يوم الجمعة المقبل فى الأسبوع الثالث بالدورى على استاد القاهرة، وفقا لما تم إعلانه بجدول المسابقة منذ البداية.

وقال دياب لـ"الخليج 365"، إن المباراة ستقام باستاد القاهرة وليس هناك نية لتغيير الملعب كما تردد، لافتا إلى أنه يثق فى خروج المباراة بالشكل الذى يليق بالكرة المصرية بين القطبين الكبيرين.