شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف تزين قائمة منتخب الكاراتيه فى بطولة العالم بدبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تزين البطلة الأولمبية فريال اشرف صاحبة الميدالية الذهبية فى اولمبياد طوكيو الأخيرة، قائمة منتخب مصر للكاراتيه المشارك فى بطولة العالم فى دبى والمقرر أقامتها ، من 16-21 نوفمبر الحالى.
وجاءت القائمة كالتالى :-
الكاتا سيدات : ايه هشام
الكاتا رجال : كريم وليد
وزن-50 كجم : ياسمين نصر
وزن -60 كجم : كريم ابو عيطه
وزن -55 كجم : احلام يوسف
وزن -67 كجم : على الصاوى
وزن - 61 كجم : نورسين على
وزن -75 كجم : عبد الله ممدوح
وزن -68 كجم : فريال اشرف
وزن -84 كجم : يوسف عماد
وزن +68 كجم : منه شعبان
وزن +84 كجم : احمد حازم
الكاتا فرق رجال وسيدات
وحدد مسئولى اتحاد الكاراتيه يوم 13 نوفمبر الجاري موعدا لعقد الجمعية العمومية للاتحاد لاختيار مجلس جديد يقود اللعبة خلال الدورة الانتخابية الجديدة.
ويتنافس على الرئاسة الثنائي محمد الدهراوى الرئيس الحالى للاتحاد ومحمد المصيلحى عضو مجلس الإدارة السابق، وهل كل منهما السباق بقائمته التى اختارها.