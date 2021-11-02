شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف تزين قائمة منتخب الكاراتيه فى بطولة العالم بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزين البطلة الأولمبية فريال اشرف صاحبة الميدالية الذهبية فى اولمبياد طوكيو الأخيرة، قائمة منتخب مصر للكاراتيه المشارك فى بطولة العالم فى دبى والمقرر أقامتها ، من 16-21 نوفمبر الحالى.

وجاءت القائمة كالتالى :-

الكاتا سيدات : ايه هشام

الكاتا رجال : كريم وليد

وزن-50 كجم : ياسمين نصر

وزن -60 كجم : كريم ابو عيطه

وزن -55 كجم : احلام يوسف

وزن -67 كجم : على الصاوى

وزن - 61 كجم : نورسين على

وزن -75 كجم : عبد الله ممدوح

وزن -68 كجم : فريال اشرف

وزن -84 كجم : يوسف عماد

وزن +68 كجم : منه شعبان

وزن +84 كجم : احمد حازم

الكاتا فرق رجال وسيدات