شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الرياضة بالنواب لتليفزيون الخليج 365 : انتخابات الجبلاية تعقد خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود حسين رئيس لحنة الرياضة بمجلس النواب أن انتخابات اتحاد الكرة ستعقد خلال شهرين بحد أقصى، خاصة وأن هناك رغبة من كل الأندية لانتخاب مجلس جديد يحل محل اللجنة الحالية التي تدير الكرة المصرية.

وقال محمود حسين في تصريحات لتليفزيون الخليج 365 :"مخالفات اتحاد الكرة سببها طلبات احاطة في العديد من الملفات منها عوائد البطولات التي أقيمت في مصر، صرف أموال بطريقة غير قانونية، حصول فنجادا على 35 الف دولار شهرياً، تذاكر مباريات مصر في كأس العالم.

وكان محمود حسين قد أكد أن قرارات لجنة التسوية والتحكيم مُلزمة وبالتالي يحق لمحمود عبد المنعم شيكابالا المشاركة في القمة أمام الأهلي بعد صدور قرار بإلغاء عقوبة اتحاد الكرة بإيقافه لمدة 8 مباريات، متابعاً أن النائب حازم أمام طالب بحسم موقف شيكابالا خلال الجلسة أمس كما طالب بحسم موقف لجنة التسوية والتحكيم وهل قراراته ملزمة امام لا.

فى ذات السياق، ينتظر أحمد حسام عوض عضو اتحاد الكرة، والذى أعلن تقديم استقالته أمس من التواجد فى اللجنة الثلاثية، باتحاد الكرة مقررا الاكتفاء بفترة تواجده فى الجبلابة لعدة أسباب، وأرسل عوض استقالته عن طريق الإيميل إلى مسئولى الاتحاد الدولى فيفا منتظرا الرد منهم بقبول الاستقالة من أجل إخلاء طرف خاصة أنه تتم معاملته كموظف تابع للاتحاد الدولى الذى قام بتعيينه مؤخرا.