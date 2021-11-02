الامارات | نسخة استثنائية من ماراثون زايد الخيري في نيويورك.. واحتفالية خاصة بعام الـ50

شكرا لقرائتكم خبر عن نسخة استثنائية من ماراثون زايد الخيري في نيويورك.. واحتفالية خاصة بعام الـ50 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري، الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، عن آخر التحضيرات الخاصة بانطلاق الحدث الذي سيقام في الرابع من ديسمبر المقبل، تزامنا مع احتفالات الإمارات بعام الخمسين، واستضافة «إكسبو 2020 دبي»، مشيراً إلى أن السباق سيكون لمسافة 5 كلم، مؤكدا أن النسخة الاستثنائية الجديدة ستكون حافلة بالكثير من الفعاليات المميزة، بينها إقامة احتفالية خاصة بعام الخمسين، إضافة إلى احتفالية أخرى يدعى إليها رجال أعمال إماراتيين، وسيتم فيها الاحتفال بقرار مدينة نيويورك بتخصيص يوم الثاني من ديسمبر ليكون يوماً إماراتياً بامتياز، بناء على مقترح كان قد تقدم به عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيويورك السيناتور كيفين توماس.

وتقدم الكعبي بوافر الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب فكرة إقامة هذا الماراثون الخيري باسم زايد ليحمل معه كل معاني الخير والعطاء.

وقال الكعبي خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم في دبي، بحضور رئيس مجموعة الحبتور، خلف الحبتور، وعدد من الشخصيات الرياضية: ستشارك في الحدث أيضا العديد من المؤسسات والشركات التجارية في هذا اليوم الإماراتي المميز، وسنكون سعداء بتواجد الكل في هذا الحدث. ووصف الكعبي الماراثون بالفكرة الجبارة والحدث الفريد، علما أن أول نسخة من هذا الماراثون انطلق في نيويورك كانت في العام 2005.

وأشار إلى أنه في إطار الترويج للحدث، فقد تم عمل إعلانات لمدة أسبوع في "تايمز سكوير" في مدينة نيويورك، هدفت لعرض إنجازات دولة الإمارات. وعبر عن سعادتهم بالشراكة مع مجموعة الحبتور من أجل إنجاح ماراثون زايد الخيري. وأعلن الكعبي خلال المؤتمر أن هناك محطة جديدة للماراثون في الشرق الأوسط سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا. وعلى صعيد آخر أشاد الكعبي بالقرار الذي أصدره سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بإنشاء وتأسيس ستة أندية للرياضات الأولمبية، واصفا القرار بالسليم وأن الكل كان ينتظره.

في جانب آخر، قال الحبتور: "الماراثون مهم جداً لأهل الإمارات وهو مصدر فخر للجميع، خاصة وأنه سيتم فيه رفع علم دولة الإمارات عاليا في أهم موقع في العالم بمدينة نيويورك عاصمة المال والثقافة والعلم"، معربا عن استعداده للتعاون التام مع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إنجاح الحدث الكبير، الذي يحمل اسم المغفور له بإذن له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال إنه يمكن الاستفادة من انطلاق ماراثون زايد الخيري في نيويورك بالترويج لـ"إكسبو 2020 دبي"، لافتا إلى أنه سيتم بالتزامن مع الحدث، إقامة احتفالية كبيرة في نيويورك ستخصص للحديث عن زايد الخير والعطاء، كاشفا أيضا عن أن هناك فكرة لعمل مدينة رياضية متكاملة.

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