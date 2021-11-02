بين التأهل المبكر وإحياء الآمال.. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم، الثلاثاء، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في بطولة دوري أبطال أوروبا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ونستعرض في هذا التقرير مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

تشيلسي الإنجليزي ومالمو السويدي

الساعة 7.45 مساءا على قناة بين سبورت 1- bein Sports 1 HD Premium.

فولفسبورج الألماني وريد بول سالزبورج النمساوي

الساعة 7.45 مساءا على قناة بين سبورت كونكت- bein Sports Connect .

برشلونة الإسباني ودينامو كييف الأوكراني

الساعة 10 مساءا على قناة بين سبورت بريميوم 1- bein Sports 1 HD Premium.

بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي

الساعة 10 مساءا على قناة بين سبورت بريميوم 3- bein Sports 3 HD Premium.

فياريال الإسباني ويانج بويز السويسري

الساعة 10 مساءا على قناة بين سبورت كونكت- bein Sports Connect .

مانشستر يونايتد الإنجليزي وأتلانتا الإيطالي

الساعة 10 مساءا على قناة بين سبورت بريميوم 1- bein Sports 1 HD Premium.

يوفنتوس الإيطالي وزينيت سانت بطرسبرج الروسي

الساعة 10 مساءا على قناة بين سبورت اكسترا 1- bein Sports 1 HD extra.

اشبيلية الإسباني وليل الفرنسي

الساعة 10 مساءا على قناة بين سبورت اكسترا 2- bein Sports 2 HD extra.

ويستعد فريق بايرن ميونخ لحجز بطاقة التأهل للدور الثاني في دوري الأبطال من خلال مباراته المرتقبة اليوم أمام ضيفه بنفيكا.

وكان بايرن فاز على بنفيكا 4 / صفر في عقر داره قبل أسبوعين خلال الجولة الماضية من مباريات المجموعة الخامسة ، ويحتاج الفريق لأي فوز على ملعبه اليوم من أجل التأهل رسميا لدور الستة عشر.

في الوقت ذاته، يأمل برشلونة في أن يحقق بايرن ميونخ الفوز على بنفيكا، لأن هذا الفوز سيمنح الفريق الكتالوني المتأزم حالياً فرصة للتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة ذاتها بشرط فوزه على دينامو كييف الأوكراني في المباراة الأخرى بالمجموعة، إلا أن المواجهة ستكون محفوفة بالمخاطر إذ أنها تقام خارج أسوار الكامب نو.

أما يوفنتوس، فقد حقق الفريق الفوز في جميع المباريات الثلاثة التي خاضها حتى الآن في المجموعة الثامنة بدوري الأبطال.

ويتطلع يوفنتوس إلى الحفاظ على العلامة الكاملة من خلال الفوز على زينيت سان بطرسسبرج الروسي اليوم والتأهل رسمياً إلى دور الـ 16.

ويمكن لفريق تشيلسي، حامل اللقب، أن يقطع خطوة كبيرة على طريق التأهل للأدوار الإقصائية في حال فوزه اليوم على مضيفه مالمو السويدي في المجموعة الثامنة.

كما يحتاج سالزبورج للفوز اليوم على مضيفه فولفسبورج في المجموعة السابعة من أجل التأهل لدور الستة عشر رسمياً.