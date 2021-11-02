شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني عن ترشيحه لجائزة أفضل مدرب في العالم: شرف كبير وأشكر فريقي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على ترشيحه لجائزة أفضل مدير فني في العالم لعام 2021 وذلك بعد تميزه مع المارد خلال الفترة التي تولي فيها قيادة الفريق، كما شهدت القائمة تواجد التونسى معين الشعبانى مدرب الترجي السابق والمصري البورسعيدي الحالي.
وكتب موسيماني عبر حسابه على تويتر: إنه لشرف وامتياز أن أترشح من بين العقول المديرة لكرة القدم في هذا الجيل، شكرا لفريقي على الدعم المستمر.
كشف الاتحاد الدولي للإحصاء والتأريخ، عن ترشح بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي لجائزة أفضل مدير فني في العالم لعام 2021 وذلك بعد تميزه مع المارد خلال الفترة التي تولي فيها قيادة الفريق، كما شهدت القائمة تواجد التونسى معين الشعبانى مدرب الترجي السابق والمصري البورسعيدي الحالي.
وكان قد أعلن الاتحاد الدولي للإحصاء أمس، تواجد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأحمر ، ضمن قائمة أفضل 20 حارس على مستوى العالم ، في قائمة تواجد فيها عمالقة أوروبا في مركز حراسة المرمى.
وجاءت قائمة المدربين المرشحين كالتالي:-
بيتسو موسيماني (الأهلي)
معين الشعباني (الترجي سابقا والمصري البورسعيدي حاليا)
توماس توخيل (تشيلسي)
بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)
ماوريسيو بوكيتينو (باريس سان جيرمان)
زين الدين زيدان (ريال مدريد سابقا )
أوناي إيمري (فياريال)
أولي جونار سولشاير (مانشستر يونايتد)
هانز-ديتير فليك (بايرن ميونيخ سابقا وألمانيا حاليا)
جوليان ناجلزمان (لايبزيج سابقا وبايرن ميونيخ حاليا)
دييجو سيميوني (أتليتكو مدريد)
أنتونيو كونتي (إنتر ميلان سابقا)
كريستفو جالتييه (ليل)
يوري فيرنيدوب (شيريف المولدوفي)
ريناتو جاوتشو (فلامنجو)
أبيل فيريرا (بالميراس)
أليكسي ستيفال (أتليتيكو مينيرو)
مانكوبا منجكيثي (ماميلودي صنداونز)
جيم كورتين (فيلادلفيا يونيون)
سانتياجو سولاري (أمريكا تيم)
خافير أجيري (مونتيري)
خوان رينوسو (كروز أزول)
ليوناردو جارديم (الهلال)
جي دونج كيم (بوهانج ستيلرز)