شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني عن ترشيحه لجائزة أفضل مدرب في العالم: شرف كبير وأشكر فريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على ترشيحه لجائزة أفضل مدير فني في العالم لعام 2021 وذلك بعد تميزه مع المارد خلال الفترة التي تولي فيها قيادة الفريق، كما شهدت القائمة تواجد التونسى معين الشعبانى مدرب الترجي السابق والمصري البورسعيدي الحالي.

وكتب موسيماني عبر حسابه على تويتر: إنه لشرف وامتياز أن أترشح من بين العقول المديرة لكرة القدم في هذا الجيل، شكرا لفريقي على الدعم المستمر.

كشف الاتحاد الدولي للإحصاء والتأريخ، عن ترشح بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي لجائزة أفضل مدير فني في العالم لعام 2021 وذلك بعد تميزه مع المارد خلال الفترة التي تولي فيها قيادة الفريق، كما شهدت القائمة تواجد التونسى معين الشعبانى مدرب الترجي السابق والمصري البورسعيدي الحالي.

وكان قد أعلن الاتحاد الدولي للإحصاء أمس، تواجد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأحمر ، ضمن قائمة أفضل 20 حارس على مستوى العالم ، في قائمة تواجد فيها عمالقة أوروبا في مركز حراسة المرمى.