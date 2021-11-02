شكرا لقرائتكم خبر عن الكومي يعلن تأسيس شركة كرة للإسماعيلي ويكلف أبو جريشة بمهام طلعت يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن يحيى الكومي، رئيس النادي الاسماعيلي، عن نيته في تأسيس شركة كرة قدم للنادي، وقال الكومي في تصريحات لبرنامج "الفيلسوف" على إذاعة أون سبورت إف إم: سأؤسس شركة كرة للنادي الاسماعيلي وسأنجح في هذه الخطوة، وسيكون20 % من الأسهم لوزارة الشباب و31 % للنادي وسنطرح باقي الأسهم في البورصة.

أضاف: كلمت طلعت يوسف أكثر من مرة ولكنه لم يرد علي، رد علي أبو جريشة ومحمد صلاح أبو جريشة فقط، وهذا كان من قبل الانتخابات وكنت أعرض عليه لاعب من أفريقيا.

واصل: أتمنى السلامة لطلعت يوسف، ولكنه يعمل براتب، مثله مثل أي فرد، ولم يدرب الفريق وتعرضنا للهزيمة في مباراتين، ولن يكون متواجداً في المباراة الثالثة فماذا أفعل؟.

أكمل: إذا كان سيبحث عن أتعابه فليتجه إلى المحاكم ولا تحدثني عن مستحقات، طلعت يوسف لم يعمل أكثر من 3 أسابيع في معسكر برج العرب، الآن أريد أن أكلف مدير فني بالإنابة عنه، الفريق تائه بدون مدرب وكنت معهم بالأمس، فلا يجب أن يقول لنا "أنا ماشي وبعد كده يدور على الشرط الجزائي".

واختتم: سنكلف محمد صلاح أبو جريشة حتى يأتي مدير فني جديد، وسيكون معه حمص وأحمد سمير فرج مديراً للكرة.