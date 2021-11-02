شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعفي الدوليين المصريين والأجانب من مواجهة المرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي اعفاء اللاعبين الدوليين سوء المصريين أو الأجانب من المشاركة في مباراة المرج الودية، وذلك لكون الدوليين أكثر لاعبين يعانون من الاجهاد خاصة وأن بعد مباراة الزمالك المقبلة سينضم كلاً منهم لمعسكر منتخب بلاده ومن ثم سيتضاعف الاجهاد البدني لديهم.

ويملك الأهلي في قائمته عدد كبير من اللاعبين الدوليين منهم بيرسي تاو ولويس ميكيسوني واليو ديانج وعلي معلول ومحمد الشناوي وأيمن أشرف وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة ومحمد شريف وغيرهم.

وحذر بيتسو موسيماني لاعبي الفريق من الخشونة أو الاحتكاك العنيف في ودية المرج اليوم حتى لا يتعرض أحدهم لإصابة تمنعه من المشاركة في مباراة القمة المرتقبة، وطالب المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق بضرورة توخي الحذر واللعب دون إحتكاك حفاظاً على أنفسهم قبل مباراة القمة ، ويرغب موسيماني في ودية المرج اليوم في تجربة أكثر من لاعب مما لا يشاركون مع الفريق بشكل منتظم الفتر الماضية.

وطلب موسيماني من محللي الأداء في الفريق تجهيز ملخص للزمالك في المباريات الأربعة التى خاضها الأبيض هذا الموسم محلياً وأفريقياً، ويتطلع المدير الفني للأهلي لإستكشاف الزمالك جيداً ومعرفة نقاط القوة والضعف قبل مباراة القمة.