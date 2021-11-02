شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الرياضة بالنواب : يحق لشيكابالا المشاركة أمام الأهلي في القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود حسين رئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب أن قرارات لجنة التسوية والتحكيم مُلزمة وبالتالي يحق لمحمود عبد المنعم شيكابالا المشاركة في القمة أمام الأهلي، بعد صدور قرار بإلغاء عقوبة اتحاد الكرة بإيقافه لمدة 8 مباريات.

وتابع محمود حسين في تصريحات لتليفزيون الخليج 365، أن النائب حازم إمام طالب بحسم موقف شيكابالا خلال الجلسة أمس، كما طالب بحسم موقف لجنة التسوية والتحكيم وهل قراراتها ملزمة امام لا.

وكشف محمود حسين أن أجمالى مخالفات اتحاد الكرة إلى 200 مليون جنيه فى فترات متعددة وليس فى فترة اللجنة الثلاثية فقط، وفى حالة عدم تقديم الاتحاد ما ينفى هذه الاتهامات ستحول القضية إلى النيابة العامة.

فى ذات السياق، ينتظر أحمد حسام عوض عضو اتحاد الكرة، والذى أعلن تقديم استقالته أمس من التواجد فى اللجنة الثلاثية، باتحاد الكرة مقررا الاكتفاء بفترة تواجده فى الجبلابة لعدة أسباب، وأرسل عوض استقالته عن طريق الإيميل إلى مسئولى الاتحاد الدولى فيفا منتظرا الرد منهم بقبول الاستقالة من أجل إخلاء طرف خاصة أنه تتم معاملته كموظف تابع للاتحاد الدولى الذى قام بتعيينه مؤخرا.