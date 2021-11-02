شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد ابنته "لولوا" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحتفل الثعلب الصغير حازم إمام بعيد ميلاد ابنته "لولوا" بمناسبة عيد ميلادها وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر حازم إمام مجموعة صور لهما معا عبر حسابه على انستجرام، وعلق عليها:" عيد ميلاد سعيد يا اميرتي"، وحازت الصور على اعجاب الكثير من المتابعين، حيث حصدت على الكثيرمن الاعجابات.

جدير بالذكر أن حازم إمام يلقب بأبو البنات، حيث رزق بثلاث فتيات هن "هايا، وتاليا، ولولوا".

في سياق اخر، كشف حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه وجه سؤالا لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، حول سريان حكم مركز التسوية والتحكيم بإلغاء عقوبة إيقافه، على اتحاد الكرة.



ابنه حازم امام



ابنه حازم امام



ابنه حازم امام



ابنه حازم امام



ابنه حازم امام

وقال الثعلب الصغير، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "سألت وزير الرياضة بشكل مباشر.. هل ينفذ حكم مركز التسوية والتحكيم في حال عدم تنفيذه من قبل اتحاد الكرة".

وأضاف: "وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي رد بأن قانون الرياضة نص صراحة على أن اتحاد الكرة ملزم بتنفيذ أحكام مركز التسوية والتحكيم وقرار إلغاء الإيقاف واجب النفاذ ولابد من تنفيذه".

ويستفسر مسئولو نادى الزمالك من اتحاد الكرة على مصير الالتماس الذى تقدم به محمود عبد الرزاق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، من أجل رفع عقوبة الإيقاف التى وقعت عليه لمدة 8 أشهر على خلفية احتفالية تسليم الزمالك درع الدورى بالموسم المنصرم.

ويرغب مسئولو الزمالك فى معرفة مصير الالتماس المقدم لرفع الإيقاف عن الفهد الأسمر، خاصة أن التظلم الذى قدم فى المرة الأولى تسبب فى تخفيض العقوبة من الإيقاف لمدة 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه للإيقاف 8 مباريات وغرامة 250 ألف جنيه.