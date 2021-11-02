شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح خاصة من موسيماني لدفاع الأهلي قبل مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على التحدث مع مدافعي الفريق قبل لقاء الزمالك المقبل في الدوري بشأن بعض النصائح والأمور الفنية الخاصة بمباراة القمة.

وطالب موسيماني مدافعي الأهلي بضرورة التركيز وعدم ترك مساحات واسعة أمام الخصم خاصة وأن الزمالك يمتلك لاعبين يمتازون بالسرعة والقدرة على التحرك بكرة وبدون كرة.

وحث موسيماني لاعبي فريقه في خط الدفاع على "مذاكرة" تحركات مصادر الخطورة في الزمالك خاصة الرباعي الهجومي ، أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وزياد الجزيري.

على صعيد متصل ، حذر بيتسو موسيماني لاعبي الفريق من الخشونة أو الأحتكاك العنيف في ودية المرج اليوم حتى لا يتعرض أحدهم لإصابة تمنعه من المشاركة في مباراة القمة المرتقبة.

وطالب المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق بضرورة توخي الحذر واللعب دون إحتكاك حفاظاً على أنفسهم قبل مباراة القمة ، ويرغب موسيماني في ودية المرج اليوم في تجربة أكثر من لاعب مما لا يشاركون مع الفريق بشكل منتظم الفتر الماضية.

واستقر بيتسو موسيماني على منح عدد كبير من لاعبي الفريق الذين لم يشاركوا بشكل منتظم الفترة الماضية الفرصة للظهور في ودية المرج المقرر لها الرابعة عصر اليوم بملعب التتش بالجزيرة.

وينوي موسيماني الإعتماد على اللاعبين البعيدين عن الصورة الفترة الماضية لدواعٍ فنية أو للإصابة، ويأتي في مقدمتهم، محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر وكهربا ومحمد محمود وياسر إبراهيم ومحمود وحيد.

ويتطلع موسيماني لتجهيز جميع لاعبي فريقه لمباراة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.