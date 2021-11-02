شكرا لقرائتكم خبر عن الناشئين سلاح الأندية للاعتراض.. الزمالك يخسر سوبر السلة .. والجونة يسقط أمام الاهلى 13/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الساعات الماضية فقدان نادى الزمالك لبطولة هامة فى مشواره بألعاب الصالات وهى بطولة كاس السوبر والتى فقدها أمام الاتحاد السكندري الذى توج باللقب بالفوز بنتيجة 95/46 بسبب قرار مسئولى الزمالك خوض المباراة بفريق الناشئين 20 سنة، اعتراضا على قرار اتحاد السلة بشأن القيد وكذلك غياب اكثر من لاعب حيث يتغيب مصطفى مكاوى و إصابة انس أسامة

ورغم صعوبة القرار وسوء عواقبه الا أن الاعتماد على الناشئين واتخاذ كسلاح لاعتراض ليست المرة الاولى التى تشهده الرياضة المصرية بل سبق وحدث فى فريق الجونة قبل عدة سنوات وكذلك الاهلى منذ عشرات السنين.

فى عام 2015 قرر فريق الجونة مواجهة الاهلى فى كأس مصر بخليط من ناشئى الفريق اعتراضاً على هبوطهم للقسم الثانى بمسابقة الدورى.

وانتهت المباراة بهزيمة الجونة 13/0 ، سجل الغانى جون أنطوى سوبر هاتريك فى الدقائق "18، 27، 79"، و"82" من ضربة جزاء، وعبد الله السعيد هدفين فى الدقيقة "9، 10" والثانى من ضربة جزاء، وأضاف هدفا كل من رمضان صبحى "ق49"، أحمد فتحى "ق51"، الجابونى ماليك إيفونا "ق55"، محمد ناجى جدو "ق60"، حسين السيد "66"، وحسام غالى "86" وكان الأهلى قد تقدم فى الدقيقة الثالثة بهدف ذاتى سجله شمس الدين سعيد فى فريقه

وبالانتقال الى النادى الأهلى فشهد مباراة ربع نهائي كأس مصر موسم 1984/1985 امام الزمالك أزمة عنيفة بين محمود الجوهري مدرب الأهلي وقتها ورئيس النادي صالح سليم ، وقرر مجلس إدارة النادى إيقاف جميع لاعبي الفريق الأول لانحيازهم للمدير الفني ، وخوض اللقاء بالناشئين ، وحقق فريق الشباب بالأهلي يومها المفاجأة وفاز على الزمالك بنتيجة 3/2