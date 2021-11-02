شكرا لقرائتكم خبر عن الكومي للاعبى الإسماعيلي: لا مستحقات فى غياب الانتصارات واللى عايز يمشى يمشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه يحيى الكومي رئيس النادي الاسماعيلي، رسالة قوية إلى لاعبي الفريق بعد خسارة أول جولتين في الدوري العام، أمام الأهلي ثم سيراميكا، وقال الكومي في تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم": لا يحق للاعبين الحديث عن المستحقات مع تعرض الفريق للهزائم، إذا لم تقدموا للنادي المحبة والعطاء وتخافوا على نتائج الفريق وسمعة النادي فلا يوجد مكافآت أو حقوق.

أضاف: حقق نتائج جيدة وأحرجني وطالب بمستحقاتك، أساس الانتصار هو روح الفوز، وأخطط لتأسيس إدارة شؤون معنوية للنادي لتحفيز اللاعبين، لن أدفع فلوس في حالة استمرار الهزائم واللي عايز يمشي يمشي، كلكم أبنائي لكن نريد تحسين لنتائج ويجب أن تأكلوا النجيلة، إذا لم يتحقق هذا سيكون الحساب عسير.

واختتم: يجب أن تحزن عندما تتعرض لهزيمة وتتعاهد على الفوز في اللقاء التالي، جئت لتحقيق الانتصارات ولن أقبل بالفشل، وأوجه هذا الكلام للجهاز الفني واللاعبين.

وأعلن طلعت يوسف، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، رحيله عن تدريب الفريق خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب تصريحات رئيس النادي الجديد ضده، قائلا: "الموضوع خلص بيني وبينه بسبب طريقته، ولن يكون هناك تعامل بيننا بعدما ما فعله أمس، ومن حقه أن يختار المدير الفني الجديد بكل تأكيد، وأقول له اتخذ القرار سريعًا".

وأضاف طلعت يوسف، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "حقيقة شخصيته اتضحت لي في وقت قصير، أسلوبه غير مقبول.. الأمر انتهى، لا يمكنني التعامل معه، قرار الاستغناء عن المدير الفني حقه".