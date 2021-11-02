شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء والونش صمام امان الزمالك في القمة 123 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك امالا كبيرة علي الثنائي محمود علاء ومحمود الونش في دفاع الزمالك، في مباراة القمة المقبلة والمقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة في الدورى.

كارتيرون تحدث مع معاونيه حول ارتفاع مستوي محمود علاء وعودته لمستواه الطبيعي، بالإضافة لثبات مستوي الونش في المباريات الأخيرة، وهو ما يجعله يعقد عليهما امالا كبيرة ويثق في قدرتهما علي إيقاف خطورة مهاجمي الأهلي.

وأشاد كارتيرون بالمستوي الذي يقدمه الثنائي في المباريات الأخيرة، مؤكدا انه يطمئن لوجود الثنائي معا خاصة ان مباراة القمة لها حسابات مختلفة وتحتاج للاعبين اكثر خبرة بالإضافة للمستوي المتميز.

في سياق مختلف قرر كارتيرون الدخول في معسكر مغلق غدا الأربعاء بأحد فنادق القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدورى.

ويدخل كارتيرون المعسكر قبل المباراة بـ 48 ساعة وفقًا لعادته في المباريات الأخيرة لضمان تركيز اللاعبين والدخول في أجواء المباراة مبكرًا، خاصة ان مباراة القمة المقبلة تعتبر اول اختبار حقيقي في الموسم بالنسبة لفريق الزمالك.

من ناحية أخرى طلب باتريس كارتيرون تسجيلات لمباراتى الأهلي فى مسابقة الدورى والتى خاضهما المارد الأحمر أمام الإسماعيلى فى الجولة الأولى والبنك الأهلى فى الجولة الثانية.

ويرغب كارتيرون فى إعادة مشاهدة مباراتى الأهلى فى الدورى من أجل دراسة مفاتيح لعب المارد الأحمر ونقاط القوة والضعف خاصة بعد الصفقات الجديدة التى تم إبرامها لتدعيم الفريق، فى مقدمتهم لويس ميكسونى وبيرسي تاو.

ويقوم كارتيرون بمذاكرة الأهلى جيدًا قبل مباراة القمة 123 بالدورى، والتى ستجمعهما في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى.

وتجهز لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، الحكم الدولى إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى الأسبوع الثالث بالدورى والمقرر لها يوم 5 نوفمبر المقبل، وكشف مسئولو لجنة الحكام أن نور الدين هو الأقرب لإدارة مباراة القمة بعد تألقه فى مباراة الترجى التونسى والاتحاد الليبى فى دورى أبطال افريقيا.

المباراة الأخيرة التي جمعت قطبي الكرة المصرية في الدور الثاني من عمر مسابقة الدوري العام بالموسم الماضي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل صلاح محسن للأهلي، فيما أحرز فرحاني ساسي هدف الزمالك.