شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تطرح استفتاء لجائزة أفضل لاعب فى الأسبوع الثانى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، استفتاء للجماهير عبر الصفحة الرسمية للرابطة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لاختيار لاعب الجولة الثانية بالدورى المصرى الذى انطلق 25 أكتوبر الجارى.

وطرحت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية استفتاء للجماهير، تضمن " شاركنا برأيك، من هو لاعب الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز؟".



لاعب الجولة

من ناحية أخرى، أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى يوم الجمعة المقبل فى الأسبوع الثالث بالدورى على استاد القاهرة، وفقا لما تم إعلانه بجدول المسابقة منذ البداية.

وقال دياب لـ"الخليج 365"، إن المباراة ستقام باستاد القاهرة وليس هناك نية لتغيير الملعب كما تردد، لافتا إلى أنه يثق فى خروج المباراة بالشكل الذى يليق بالكرة المصرية بين القطبين الكبيرين.

على صعيد متصل، استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الدفع بمحمد الشناوي حارس الفريق خلال مباراة المرج الودية اليوم لمعرفة قدرته على المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك.

ويغيب الشناوي عن مباريات وتدريبات الأهلي الأخيرة لإصابته مع منتخب مصر في مباراة ليبيا قبل أسابيع بتصفيات مونديل 2022 بقطر بمزق في العضلة الضامة.

وخاض محمد الشناوي تدريبات تأهيلية وبرنامج علاجي الفترة الماضية قبل أن ينتظم في مران الأهلي الجماعي منذ فترة ليبدأ تجهيزه للمشاركة في مباراة القمة ، وينوي موسيماني الإعتماد على محمد الشناوي في ودية المرج اليوم بهدف تجهيزه للقمة والتأكد من جاهزيته تمامًا للمشاكة في لقاء الزمالك المرتقب.