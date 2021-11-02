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مباريات قوية فى الدور التمهيدى الأول لكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم مباريات الدور التمهيدى الأول لمباريات كأس مصر للعام الجديد وأسفرت عن مواجهات قوية بين فرق القسم الثانى والثالث وبعض مراكز الشباب وتعد ابرز المواجهات بين الألومنيوم وبترول أسيوط ، وبنى سويف والفيوم ، والمصرية للإتصالات والإنتاج الحربى ، والمريخ والقناة ، والأوليمبى وأبوقير للأسمدة

وجاءت باقى المباريات على النحو التالى :-

جبلاية

جبلاية 2
جبلاية 2

 

جبلاية 3
جبلاية 3

ومن المقرر أن تقام المباريات يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 نوفمبر الجارى

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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