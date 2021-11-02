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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات قوية فى الدور التمهيدى الأول لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم مباريات الدور التمهيدى الأول لمباريات كأس مصر للعام الجديد وأسفرت عن مواجهات قوية بين فرق القسم الثانى والثالث وبعض مراكز الشباب وتعد ابرز المواجهات بين الألومنيوم وبترول أسيوط ، وبنى سويف والفيوم ، والمصرية للإتصالات والإنتاج الحربى ، والمريخ والقناة ، والأوليمبى وأبوقير للأسمدة
وجاءت باقى المباريات على النحو التالى :-
جبلاية 2
جبلاية 3
ومن المقرر أن تقام المباريات يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 نوفمبر الجارى