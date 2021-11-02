شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات قوية فى الدور التمهيدى الأول لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم مباريات الدور التمهيدى الأول لمباريات كأس مصر للعام الجديد وأسفرت عن مواجهات قوية بين فرق القسم الثانى والثالث وبعض مراكز الشباب وتعد ابرز المواجهات بين الألومنيوم وبترول أسيوط ، وبنى سويف والفيوم ، والمصرية للإتصالات والإنتاج الحربى ، والمريخ والقناة ، والأوليمبى وأبوقير للأسمدة

وجاءت باقى المباريات على النحو التالى :-



جبلاية 2



جبلاية 3

ومن المقرر أن تقام المباريات يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 نوفمبر الجارى