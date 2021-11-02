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شكرا لقرائتكم خبر عن حازم حسنى رئيسا لاتحاد الرماية لمدة 4 سنوات قادمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
نجح حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية فى الاستمرار فى منصبه لمدة 4 سنوات قادمة للدورة الثالثة بعد الفوز بـ 15 صوت مقابل 4 أصوات لمحمد عزمى منافسه .
ونجح فى العضوية كلا من ، السيد مخيمر و عبد الرازق محمد و أحمد تامر و عماد عليش و خالد البهتيمي وخالد إبراهيم العقاد و إسلام على .
وشهدت العمومية اكتمال النصاب القانونى لانتخابات اتحاد الرماية بحضور 19 من أصل 19عضوا لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد خلال الأربع سنوات المقبلة .
وشهدت رياضة الرماية مؤخرا ، حصول مصر على 30 ميدالية متنوعة فى بطولة العالم للأطباق المروحية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ، منها 8 ميداليات فى منافسات الفردى ببطولة العالم الأمر الذي عكس تطور رياضة الرماية المصرية لتنضم لسلسلة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية في كافة المحافل الدولية.
حازم حسنى
حازم حسنى
حازم حسنى
حازم حسنى