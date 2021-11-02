شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل إقامة مباراة الاهلي والزمالك فى الجولة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى يوم الخميس ، بإقامة خمس مباريات ، وتستكمل باقي المبارايات يوم الجمعة حيث تقام مباراة القمة بين الاهلي والزمالك يوم الجمعة ، ويتصدر النادي الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري بعد إقامة جولتين في بطولة الدوري.

ويأتي النادي الأهلي في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، ويتساوى معه الزمالك وبيراميدز، لكنه يتفوق بفارق الأهداف عن الفريقين.

جدول ترتيب الدورى المصري بعد انتهاء الجولة الثانية