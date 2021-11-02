شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بطولة الرانك للكاراتيه بسبب اختبارات المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اتحاد الكاراتيه تأجيل بطولة الرانك المصرى لمختلف الفئات العمرية، والتى كان مقرر اقامتها اليوم الثلاثاء على أن تستمر حتى 7 نوفمبر.

وجاء قرار التأجيل بسبب تزامنها مع اختبارات الطلاب الشهرية بالمراحل التعليمية المختلفة

ولم يحدد الكاراتيه الموعد الجديد للبطولة على أن يكون بعد مشاركة المنتخب فى بطولة العالم نهاية الشهر الجارى.

ويشارك فى بطولة الرانك الناشئين والناشئات والشابات والشباب، وكان آخر يوم يتم للتسجيل أمس الاثنين .

وتقام انتخابات الكاراتيه يوم 13 نوفمبر الجارى، بمشاركة 42 هيئة رياضية لها حق الحضور والتصويت