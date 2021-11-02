شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: محمد عادل المرشح الأول لإدارة القمة..ونور الدين ثانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن الحكم الدولى محمد عادل هو المرشح الأول لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الثالث بالدورى.

وقال مسئولو الجبلاية إن إسناد مهمة إدارة مباراة الأهلى والإسماعيلى بالأسبوع الأول بالدورى للحكم محمد عادل، لا يؤثر على حظوظه لإدارة القمة خاصة وأنه قدم مستوى جيد فى المباراة ولم يرتكب أى أخطاء.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أن الحكم إبراهيم نور الدين هو المرشح الثانى لإدارة المباراة، وسيتم اعلان أسماء الطاقم كاملا مساء الخميس المقبل.

على صعيد متصل، أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى يوم الجمعة المقبل فى الأسبوع الثالث بالدورى على استاد القاهرة، وفقا لما تم إعلانه بجدول المسابقة منذ البداية.

وقال دياب لـ"الخليج 365"، إن المباراة ستقام باستاد القاهرة وليس هناك نية لتغيير الملعب كما تردد، لافتا إلى أنه يثق فى خروج المباراة بالشكل الذى يليق بالكرة المصرية بين القطبين الكبيرين.

على صعيد متصل، استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الدفع بمحمد الشناوي حارس الفريق خلال مباراة المرج الودية اليوم لمعرفة قدرته على المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك.

ويغيب الشناوي عن مباريات وتدريبات الأهلي الأخيرة لإصابته مع منتخب مصر في مباراة ليبيا قبل أسابيع بتصفيات مونديل 2022 بقطر بمزق في العضلة الضامة.

وخاض محمد الشناوي تدريبات تأهيلية وبرنامج علاجي الفترة الماضية قبل أن ينتظم في مران الأهلي الجماعي منذ فترة ليبدأ تجهيزه للمشاركة في مباراة القمة ، وينوي موسيماني الإعتماد على محمد الشناوي في ودية المرج اليوم بهدف تجهيزه للقمة والتأكد من جاهزيته تمامًا للمشاكة في لقاء الزمالك المرتقب.