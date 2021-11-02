الخليج 365 يكشف.. أول قرار من موسيماني استعداداً للقمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة بالقلعة الحمراء، قرر فرض حظر إعلامي على لاعبي فريقه خلال الفترة الحالية وحتى نهاية مباراة الزمالك.

ويستعد الأهلي لملاقاة الزمالك يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال مصدر في تصريحاته لمصراوي، إن موسيماني طالب الجهاز الفني واللاعبين بضرورة التركيز خلال الفترة الحالية والاستعداد بكل قوة لمباراة الزمالك.

وأشار المصدر إلى أن موسيماني طلب من لاعبيه الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن موسيماني قرر أيضاً عدم بث مباراة المرج الودية عبر قناة النادي الأهلي، من أجل زيادة معدلات التركيز وعدم تشتيت ذهن اللاعبين وإمكانية تأثرهم بردود الأفعال.

وشدد المصدر، أن الجهاز الفني حذر جميع اللاعبين من فكرة مخالفة الحظر الإعلامي في تلك الفترة، وسيتم تطبيق اللائحة المالية الخاصة بالعقوبات حال حدث تجاوز.

يذكر أن الأهلي يدخل معسكراً بداية من يوم الأربعاء في أحد فنادق القاهرة استعداداً لمباراة الزمالك.