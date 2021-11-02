إيسترن كومباني لمصراوي: تم حل أزمة قيد الأجانب بشكل جزئي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد باسم عادل المشرف العام على الكرة بنادي ايسترن كومباني أن أزمة قيد اللاعبين الأجانب تم حلها بشكل جزئي.

وكان علاء نوح مدرب الفريق الصاعد حديثاً للدوري المصري، قد أعلن في وقت سابق أن هناك خطأ إداري تسبب في عدم قيد المحترفين المتواجدين داخل الفريق.

وخلال تصريحات خاصة ليلا كورة، قال عادل: "المباراة المقبلة ستشهد تواجد بعض اللاعبين الأجانب مثل ستيفن سي وبنجامين".

وأضاف: "باقي اللاعبين سيتم حل الأزمة معهم وسيشاركون قبل يناير المقبل".

وتابع: "سبب مشاركة الثنائي الأول في المباراة المقبلة لأنهما انتقال حر".

وأتم: "نشكر اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي بالجبلاية على مساندتهم للفريق في أزمته غير المقصودة".