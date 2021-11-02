الجزيري: القمة تلعب على الجزئيات.. ومنافستي مع السعيد تصب في مصلحة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، على استعدادات فريقه قبل مواجهة القمة المرتقبة أمام الأهلي، مساء الجمعة المقبل، بالجولة الثالثة بدوري we المصري.

وقال الجزيري في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" المباريات الكبيرة تلعب على جزئيات صغيرة ولابد أن نكون مركزين لنحقق الفوز في مباراة القمة".

وأضاف:" لدينا أهداف منذ بداية التحضيرات قبل انطلاق الموسم وبإذن الله سنكون على قدر من المسؤولية".

وأكمل مهاجم الزمالك:" منافستي مع عمر السعيد في النهاية تصب في مصلحة الزمالك ومن يمكنه جلب الفوز للفريق سيلعب بالتأكيد".

وتابع:"تعليمات كارتيرون معي دائما ما تكون عن التركيز على نقاط القوة وتعديل نقاط الضعف، وتفادي التمركز الخاطيء".

واستطرد:"بالتأكيد ثبات التشكيل دائما ما يساهم في صنع الانسجام بين اللاعبين، ونتمنى أن يستمر هذا الأمر ويزداد معه مستوى الفريق".

وأتم الجزيري تصريحاته:" من سيكون لديه تركيز أكثر من الآخر سيفوز بمباراة القمة بدون الدخول في تفاصيل".