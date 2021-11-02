أسطورة الكاميرون: لهذا السبب.. صلاح لن يفوز بالكرة الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال جوزيف أنطوان بيل أسطورة الكاميرون السابق، إن فوز محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بالكرة الذهبية "بالون دور" صعب، معللا السبب بعدم فوز الريدز بأي لقب خلال الموسم الماضي.

وتواجد صلاح ضمن القائمة المرشحة لجائزة الكرة الذهبية الصادرة عن مجلة فرانس فوتبول.

وخلال تصريحات لشبكة "ESPN"، قال بيل: "لقد قدم صلاح موسما رائعا في العام الماضي، لكنه فوزه بالجائزة صعب".

وتابع الحارس الكاميروني: "ليس هناك شك في أن صلاح من بين أفضل اللاعبين في العالم، لكن علينا أن نكون صادقين بشأن هذا".

وأضاف: "عندما يتحدث الناس عن المرشح للفوز بالكرة الذهبية، فإنهم يسألون دائمًا (ماذا حقق؟)، وعلينا تطبيق هذا على الجميع".

وأتم: "صلاح لم يكن بطلاً لإنجلترا، ولم يكن بطلاً لأفريقيا، بينما فاز الآخرون بالألقاب، لذلك يصعب القول إن صلاح يستحق جائزة الكرة الذهبية أكثر من غيره".