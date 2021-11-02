حكم القمة.. من يدير معركة الزمالك والأهلي بالدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

لا صوت يعلو فوق صوت مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل (5 نوفمبر) على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بدأ كلا الناديين استعداداتهما على الفور بعد نهاية مباريات الجولة الثانية، فالزمالك صاحب الأرض والجمهور واصل تدريباته عقب فوزه على طلائع الجيش بهدفين دون رد، بينما قرر الأهلي خوض مباراة ودية ضد المرج (في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء) قبل الدخول في معسكر مغلق غدًا.

السؤال الذي يدور في أذهان جماهير الكرة المصرية في الوقت الحالي هو "من سيدير حكم القمة"؟، لكن الإجابة ربما نجدها في التصريحات التي أدلى بها عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري للعبة.

عبد الفتاح، أكد في تصريحات سابقة أن مباراة القمة ستقام بإدارة تحكيمية مصرية، مشيرا إلى إنه راض عن أداء الحكام المصريين بنسبة 75%.

وقال عبد الفتاح: "راضِ عن أداء الحكام المصريين بنسبة 75%، وتم تحقيق تقدمًا كبيرًا للعمل بتقنية الفار داخل الملاعب المصرية".

وأضاف: الحكم الذي يقوم بدوره في الملعب يحتاج لتدخل قليل من الفار داخل الملعب".

وتابع: "مباراة الأهلي والزمالك سيقودها حكام مصريون للاستفادة من العملة الصعب في النهوض بمصر، والناديان لم يطلبا حكامًا أجانب".

عبد الفتاح، أكد أن اللجنة لم تستقر على اختيار الحكم الذي سيقود مباراة القمة حتى الآن، مشددًا على أن الاختيار سيتم بناء على المواصفات الفنية وأن تكون الظروف مهيأة لقيادته هذه المباراة.

وأشار رئيس لجنة الحكام إلى أن هناك حكامًا يتمتعون بكفاءات عالية منهم محمود البنا، إبراهيم نور الدين، محمد عادل وأمين عمر.

وبالنظر إلى الأسماء المشار إليها نجد الآتي:

سبق لمحمود البنا، إدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي موسم 2020/2021 التي جمعتهما بالجولة الرابعة وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين لهدف (سجل محمد شريف للأهلي ومحمود شيكابالا للزمالك).

كما سبق أيضًا لأمين عمر إدارة مباراة القمة الموسم الماضي بالجولة الـ21، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق (سجل للأهلي صلاح محسن وللزمالك فرجاني ساسي).

أما إبراهيم نور الدين ومحمد عادل، فلم يسبق لهما إدارة مباراة جمعت بين الأهلي والزمالك طوال 21 عاما مضت.