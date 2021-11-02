الكومي: تواصلت مع يوسف ولم يرد.. ماذا أفعل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، إنه تحدث بغضب عن وضع الفريق باعتباره أحد مشجعي الدراويش قبل أن يصبح رئيسه، مضيفًا أنه يبحث عن النجاح وتحقيق المجد.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، خلافات حادة بين الكومي وطلعت يوسف المدير الفني للدروايش، بسبب سوء نتائج الفريق (خسر في أول جولتين بالدوري)، وغيابه عن المباريات بسبب وضعه الصحي.

وغاب يوسف عن مباراتي الإسماعيلي ضد الأهلي بالجولة الأولى (خسر 4-0)، وضد سيراميكا كليوباترا بالجولة الثانية (خسر 2-1) بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وخلال تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت"، قال الكومي: "تحدثت كمشجع لنادي الإسماعيلي، (أي حد هايقول مش زعلان على وضع الفريق يبقى غلطان)، أنا محب لنادي الإسماعيلي قبل أن أصبح رئيسا للنادي".

وتابع: "أسعى لتسطير مجدا مع النادي وترك سيرة طيبة، سننشيء لجنة تسويق، لجنة تعاقدات، لجنة قانونية ولجنة فنية، بالإضافة لإجراءات تأسيس شركة الكرة".

وعن أزمته مع طلعت يوسف، قال الكومي: "تواصلت معه أكثر من مرة ولم يرد عليّ، على أبو جريشة ومحمد صلاح أبو جريشة هم من تواصلت معهم".

وأتم: "يوسف مدير فني للفريق، لكنه متغيب عن العمل ولم يتواجد مع الفريق بسبب أزمته الصحية، خسرنا مباراتين على التوالي، ولن يتواجد أيضًا في المباراة الثالثة ضد البنك الأهلي.. ماذا أفعل!؟".