ميسي خارج مباراة سان جيرمان ولايبزج بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال:

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مواجهة لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا لعدم الجاهزية.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع ضيفه لايبزيج، مساء الأربعاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر باريس سان جيرمان بيانا رسميا قال فيه إن ميسي سيغيب عن لقاء لايبزيج بسبب معاناته من آلام ورضوض في الركبة اليسرى.

كذلك يستمر غياب المدافع المخضرم سيرجيو راموس، الذي يعاني من إصابة منعته من المشاركة في أي مباراة منذ بداية الموسم الحالي.

يذكر أن ميسي صاحب الـ34 عاما شارك في 3 مباريات مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، سجل خلالها 3 أهداف.