عضو مجلس نواب يتحدث لمصراوي ويفتح النار على اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جلبرتو:

أكد أسامة الأشموني عضو مجلس النواب المصري، أن ما يتم حالياً من جلسات لمحاسبة مسؤولي اتحاد الكرة، يأتي بغرض انقاذ الكرة المصرية من الفساد، وما تخطط له "الشلة القديمة".

وشهدت الأيام الماضية، قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بتقديم طلبات احاطة من أجل محاسبة اتحاد الكرة، وتم استدعاء أحمد مجاهد رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة لمجلس النواب ومنحه مهلة للرد على طلبات الإحاطة.

وقال البرلماني أسامة الأشموني في تصريحات ليلا كورة "نحن في مجلس النواب، كل هدفنا هو إصلاح المجال الرياضي بشكل عام، والكرة المصرية بشكل خاص، الطريقة التي يدار بها اتحاد الكرة غير سليمة، وهناك فساد ويتم إدارة اتحاد الكرة لأغراض شخصية وليس للصالح العام، لهذا قمنا بتقديم 37 طلب إحاطة".

وأضاف "لقد قمت شخصياً بتوجيه سؤالي لوزير الشباب والرياضة عن الفساد في اتحاد الكرة وكذلك من هو الشخص الذي يُدير اتحاد الكرة، هاني أبوريدة هو السم القاتل من وجهة نظري، هناك تخبط وفساد ونرفض هذا الأمر بشدة".

وشدد "نطالب بأن يتم اصدار قرار فوري يتعلق بأحمد مجاهد، سواء كان إقالة أو استقالة وتشكيل لجنة تدير اتحاد الكرة وتشرف على الدعوة لجمعية عمومية من أجل اجراء انتخابات بشكل فوري، لن ننتظر حتى يناير المقبل".

واستمر "لدينا في مجلس النواب زملاء أعزاء ورموز لكرة القدم مثل حازم إمام وحسام غالي، والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة هو رجل محترم ويحب العمل العام، وبالتالي سوف نعمل من أجل تعديلات في قانون الرياضة لصالح الجميع".

وأكمل "نحن في مجلس النواب لدينا الحق في التشريع والمحاسبة والمراقبة، وهذا ما نقوم به في قضيتنا مع اتحاد الكرة".

وعاد ليؤكد "لا نريد عودة الفريق القديم لإدارة اتحاد الكرة، متى سيحصل من هم مثل حازم إمام وحسام غالي على فرصة لإدارة اتحاد الكرة بالشكل السليم، متى سيأتي دور هؤلاء في ظل وجود فريق قديم يعمل خلف الكواليس للعودة لإدارة الكرة المصرية مجدداً".

واستكمل "هناك خلايا نائمة في اتحاد الكرة وأعلم ذلك، ويمكن أن أضع أسماء الأشخاص التي تريد العودة وتعمل من أجل ذلك".

وقال "ما نقوم به هو كشف حساب لاتحاد الكرة، وأريد تحية وزير الرياضة كونه اعترف بوجود أمور خاطئة كثيرة وتراخي في اتحاد الكرة ووعدنا بالتدخل والحل، يجب أن يتم استعادة الكرة المصرية من هؤلاء، ومجاهد ليس هو من يحكم اتحاد الكرة، فهناك شخص أخر يديره".

واختتم "نريد أن يتم احالة تلك المخالفات للنيابة العام، هناك اهدار مال عام بملايين الجنيهات، مبالغ خيالية، مجاهد قال أنه قام بدفع الضرائب، اتضح لنا أن هذا الأمر ليس صحيح ولدينا ما يثبت هذا".