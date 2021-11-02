عمر سيد معوض.. برشلونة راقبه.. وعدل مركزه بسبب ميسي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يملك النادي الأهلي في قطاع الناشئين واحد من المواهب المنتظر أن تحقق صدى خلال السنوات المقبلة، ليكون امتدادا لوالده سيد معوض، الظيهر الأيسر السابق في القلعة الحمراء ومنتخب مصر.

يلعب عمر سيد معوض صاحب الـ 15 عامًا في فريق الأهلي مواليد 2006، حيث التحق بناشئي القلعة الحمراء حين كان عمره 9 أعوام.

ولعب نجل سيد معوض في بداية رحلته مع ناشئي النادي الأهلي في مركز الجبهة اليسرى وكان مثله الأعلى فيها والده ثم علي معلول نجم الأهلي.

بعد سنوات من اللعب في مركز الظهير الأيسر قرر عمر ترك ذلك المركز والاتجاه نحو الأمام قليلا ليشغل مركز الجناح الأيسر، بسبب حبه في النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

لعب عادل طعيمة مدير قطاع الناشئين السابق بالأهلي دورًا هامًا في تواجد عمر سيد معوض ضمن ناشئي القلعة الحمراء، حيث أصر على التحاقه بالأهلي بدلا من وجوده في ناشئي وادي دجلة.

يضع عمر دائما الأرجنتيني لونيل ميسي أمامه فهو مثله الأعلى سواء في مركز الجناح وصانع الألعاب، كما أنه يحب مشاهدة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز وحسين الشحات نجم الأهلي.

وكشف محمد زيدان، لاعب بوروسيا دورتموند السابق، في شهر فبراير الماضي عن وجود اهتمام من جانب نادي ببرشلونة بضم عمر سيد معوض، بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه في دورة دبي الودية.

ومن جانبه، يحرص دائما سيد معوض على تحذير نجله من الغرور أو الاعتماد على اسم والده للوصول لهدفه وطالبه بتنفيذ تعليمات كل مدربيه في قطاع الناشئين بالأهلي.