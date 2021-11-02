الامارات | دعوة مطر والعنزي إلى المنتخب قبل مواجهة كوريا الجنوبية

شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة مطر والعنزي إلى المنتخب قبل مواجهة كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم بقيادة الهولندي مارفيك قائمة موسعة ضمت 28 لاعبا استعدادا لمباراتيه المقبلتين أمام كوريا الجنوبية ولبنان يومي 11 و16 الجاري في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وشهدت القائمة عودة قائد الوحدة المخضرم إسماعيل مطر"38 عاما" إلى صفوف المنتخب مجددا، بعد فترة غياب طويلة، بجانب عودة لاعب اتحاد كلباء الحالي والعين السابق مهند العنزي"36 عاما".

وضمت القائمة أيضا، علي خصيف وعادل الحوسني ومحمد الشامسي وخالد عيسى وبندر الاحبابي وعبد العزيز هيكل ومحمد العطاس وسالم سلطان ووليد عباس وأحمد راشد ومحمد برغش والحسن صالح وعلي سالمين وماجد راشد ويحيى نادر وعبد الله رمضان وعبدالله حمد ومحمد عباس وطحنون الزعابي وفابيو دي ليما ومحمد جمعة وحارب عبدالله وكايو كانيدو وخليل الحمادي وعلي مبخوت وسبيستيان تيغالي.

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