موعد مباراة أتالانتا ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سيكون البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، على موعد مع اختبار صعب، عندما يعود إلى إيطاليا، لمواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.



ويحتل فريق مانشستر يونايتد صدارة ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا بـ6 نقاط، فيما يحل فريق أتالانتا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ومن المُتوقع أن يبدأ النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، المباراة بشكل هجومي، على أمل مباغتة الفريق الإيطالي وخطف الانتصار الذي سيضمن التأهل لثمن النهائي بشكل كبير.

وسيواصل سولشاير الاعتماد على ثنائية كريستيانو رونالدو وإدينسون كافاني في خط الهجوم، بعدما آتت ثمارها خلال الفوز على توتنهام 3-0، السبت الماضي، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - رافائيل فاران - هاري ماجواير - لوك شو - أليكس تيليس.

خط الوسط: سكوت مكتوميناي - فريد - برونو فرنانديز.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - إدينسون كافاني.

موعد مباراة أتالانتا ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

ويستضيف فريق أتالانتا نظيره مانشستر يونايتد، مساء الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُبث منافسات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات "بي إن سبورتس" على الهواء مباشرة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُنقل مباراة أتالانتا ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

ومن المُقرر أن يتولى محمد بركات التعليق على مباراة أتالانتا ومانشستر يونايتد عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

جدول ترتيب مجموعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد - 6 نقاط

فياريال - 4 نقاط

أتالانتا - 4 نقاط

يونج بويز - 3 نقاط

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

سباستيان هالير - أياكس أمستردام - 6 أهداف

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونخ - 5 أهداف

محمد صلاح - ليفربول - 5 أهداف

كريستوفر نكونكو - ريد بول لايبزيج - 4 أهداف

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان - 3 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 3 أهداف

ليروى ساني - بايرن ميونخ - 3 أهداف

رياض محرز - مانشستر سيتي - 3 أهداف

هانز فاناكين - كلوب بروج - 3 أهداف

كريم أديمي - ريد بول سالزبورج - 3 أهداف

أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد - 3 أهداف