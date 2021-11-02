شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحذر لاعبي الأهلي من العنف في ودية المرج بسبب "القمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق من الخشونة أو الأحتكاك العنيف في ودية المرج اليوم حتى لا يتعرض أحدهم لإصابة تمنعه من المشاركة في مباراة القمة المرتقبة.

وطالب المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق بضرورة توخي الحذر واللعب دون إحتكاك حفاظاً على أنفسهم قبل مباراة القمة ، ويرغب موسيماني في ودية المرج اليوم في تجربة أكثر من لاعب مما لا يشاركون مع الفريق بشكل منتظم الفتر الماضية.

واستقر بيتسو موسيماني على منح عدد كبير من لاعبي الفريق الذين لم يشاركوا بشكل منتظم الفترة الماضية الفرصة للظهور في ودية المرج المقرر لها الرابعة عصر اليوم بملعب التتش بالجزيرة.

وينوي موسيماني الإعتماد على اللاعبين البعيدين عن الصورة الفترة الماضية لدواعٍ فنية أو للإصابة، ويأتي في مقدمتهم، محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر وكهربا ومحمد محمود وياسر إبراهيم ومحمود وحيد.

ويتطلع موسيماني لتجهيز جميع لاعبي فريقه لمباراة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

على صعيد متصل، طلب بيتسو موسيماني من محللي الأداء في الفريق ملخص لمباراتي الزمالك في بطولتي الدوري اللتين خاضهما هذا الموسم أمام طلائع الجيش وإنبي بجانب مباراتي الأبيض أمام توسكر الكيني في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وطلب موسيماني من محللي الأداء في الفريق تجهيز ملخص للزمالك في المباريات الأربعة التى خاضها الأبيض هذا الموسم محلياً وأفريقياً، ويتطلع المدير الفني للأهلي لإستكشاف الزمالك جيداً ومعرفة نقاط القوة والضعف قبل مباراة القمة.