شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: قمة الزمالك والأهلى باستاد القاهرة ولا نية لتغيير الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى يوم الجمعة المقبل فى الأسبوع الثالث بالدورى على استاد القاهرة، وفقا لما تم إعلانه بجدول المسابقة منذ البداية.

وقال دياب لـ"الخليج 365"، إن المباراة ستقام باستاد القاهرة وليس هناك نية لتغيير الملعب كما تردد، لافتا إلى أنه يثق فى خروج المباراة بالشكل الذى يليق بالكرة المصرية بين القطبين الكبيرين.

على صعيد متصل، استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الدفع بمحمد الشناوي حارس الفريق خلال مباراة المرج الودية اليوم لمعرفة قدرته على المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك.

ويغيب الشناوي عن مباريات وتدريبات الأهلي الأخيرة لإصابته مع منتخب مصر في مباراة ليبيا قبل أسابيع بتصفيات مونديل 2022 بقطر بمزق في العضلة الضامة.

وخاض محمد الشناوي تدريبات تأهيلية وبرنامج علاجي الفترة الماضية قبل أن ينتظم في مران الأهلي الجماعي منذ فترة ليبدأ تجهيزه للمشاركة في مباراة القمة ، وينوي موسيماني الإعتماد على محمد الشناوي في ودية المرج اليوم بهدف تجهيزه للقمة والتأكد من جاهزيته تمامًا للمشاكة في لقاء الزمالك المرتقب.