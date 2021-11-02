شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الجولة الثانية فى بطولة الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أمس الإثنين، مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويأتي النادي الأهلي في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، ويتساوى معه الزمالك وبيراميدز، لكنه يتفوق بفارق الأهداف عن الفريقين.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز كالآتي:

فاز الاتحاد السكندري على فيوتشر إف سي بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسكندرية.

استطاع نادي إنبي في الفوز على حساب نادي المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت.

نجح نادي سيراميكا كليوباترا في الفوز على حساب النادي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المقاولون العرب.

فاز نادي مصر المقاصة على نظيره نادي الجونة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الكلية الحربية.

تمكن نادي الزمالك من تحقيق الفوز على حساب نادي طلائع الجيش بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

حقق نادي بيراميدز الفوز على حساب نادي فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسكندرية.

ونجح النادي الأهلي في الفوز على حساب نادي البنك الاهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي وي السلام.

تعادل نادي المصري البورسعيدي مع نظيره نادي سموحة تعادلا سلبي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وحقق نادي غزل المحلة الفوز على حساب نادي الشرقية للدخان بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت.