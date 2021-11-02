شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرس الدفع بـ 3 لاعبين في وسط الزمالك امام الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك الدفع بـ 3 لاعبين في خط الوسط بتشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة القمة المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة بالدورى.

ويرغب كارتيرون في الدفع بالثلاثي طارق حامد وأمام عاشور ومحمود عبد العزيز في وسط الملعب لتأمين منطقة الوسط وعدم منح الفرصة للاعبي الأهلي في السيطرة علي منتصف الملعب ، علي ان يتم منح أمام عاشور صلاحيات بأداء دور أوباما في مركز صانع الألعاب.

من ناحية أخرى يستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلى المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدورى، وهى المباراة التى يعتبرها فريق الزمالك بداية الظهور القوى فى الموسم الحالى.

ويدخل الزمالك مباراة الجمعة بقائمة لاعبين كاملة العدد دون أى إيقافات عدا الثنائى محمود عبد الرازق شيكابالا الموقوف من لجنة المسابقات 8 مباريات، وحازم إمام الموقوف أيضا 4 مباريات تنتهى بنهاية مباراة الإسماعيلى فى الجولة الرابعة من الدورى ويكون جاهزا للمشاركة فى المباريات بداية من مباراة البنك الأهلى فى الجولة الخامسة من الدورى.

من ناحية أخرى يعمل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على تجهيز يوسف أوباما لاعب الفريق للعودة للمشاركة فى مواجهة الأهلى بالقمة 123 والمقرر لها في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى بعدما اثبتت الفحوصات الطبية سلامته.

وغاب يوسف أوباما عن المشاركة مع الزمالك فى مواجهة طلائع الجيش التى أقيمت مساء أول أمس الأحد، على استاد برج العرب، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد، وذلك بعدما شعر اللاعب بإجهاد فى العضلة الخلفية خلال خوض التدريب الأخير قبل مواجهة الطلائع، لذلك فضل الجهاز الفنى عدم المجازفة وابعاده عن المشاركة.

ويرغب كارتيرون فى تجهيز يوسف أوباما خلال الأيام الحالية من أجل الدفع به أساسيًا فى مواجهة الأهلى، على أن يعود مصطفى فتحى لمقاعد البدلاء ويصبح "ورقة رابحة" يقوم المدرب باستغلالها على حسب سير اللقاء.