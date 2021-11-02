شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى: نستعد جيدا لمباراة القمة ونحافظ على تركيزنا لتحقيق الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيف الدين الجزيرى لاعب نادى الزمالك أن فريقه يستعد بشكل جيد لمباراة القمة المرتقبة بهدف تحقيق الفوز على النادى الأهلى، وقال الجزيرى فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم": مباريات القمة من اللقاءات الكبيرة يجب أن نكون مركزين لنفوز باللقاء، لدينا أهداف رسمناها من بداية التحضيرات ونتمنى أن نكون على قدر المسئولية، والمنافسة مع عمر السعيد ستكون فى صالح الفريق، بالتأكيد الأفضل هو من سيشارك، وأتمنى أن تحقق هذه المنافسة الهدف منها.

وأضاف متحدثاً عن ظاهرة انتشار اللاعبين التوانسة فى الدورى المصرى: عندما جئنا للدورى المصرى قدمنا مستويات رائعة وفتحنا باب للاعبين آخرين ليأتوا إلى الدورى، وأتمنى أن نكمل بنفس المستوى وكل لاعب منا يحقق أهدافه مع فريقه.

وواصل: تثبيت التشكيل ساعدنا على الانسجام سريعاً مع الفريق وأتمنى أن تستمر هذه الحالة من فترة لأخرى وتزيد مع المباريات ونكون حقننا أهدافنا.

وأكمل: الفريق صاحب التركيز الأكبر سيكون هو صاحب الفوز في لقاء القمة، وقبل المباريات الهامة أتحدث مع عائلتي وكل المباريات أصبحت صعبة ويجب أن نكون مركزين وأتمنى أكون موفق.

ويستعد نادى الزمالك لمواجهة النادى الأهلى مساء الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الثالية من عمر مسابقة الدورى العام والتى تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولى.