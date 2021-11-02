شكرا لقرائتكم خبر عن مديله وش ورفض تدريبه منفرداً.. تعرف على رد فعل موسيمانى مع كهربا فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لازالت أصداء أزمة موسيماني مع كهربا تسيطر على الأجواء داخل النادي الأهلي بعد اتهام المدرب الجنوب افريقي لكهربا بتسريب أخبار الفريق ونقل تفاصيل الجلسات الخاصة لأفراد خارج النادي، وعلى الرغم من نفي كهربا الأمر بقوله على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى:"أنا محصلش منى أى تصريح من أى اتجاه لأى شخص ولو حابب أقول أي تصريح هيكون منى أنا شخصيا، غير كدا أنا لم ولن يصدر منى أي تصريحات لا سابقا ولا لاحقا على الإطلاق اللى عنده أى حاجة ممكن يقولها عادى جدا ويواجهنى لأن ده عمره ما هيحصل ولا هيحصل منى أبدا، أرجو عدم الحديث بالنيابة عنى، وأرجو من جمهورى الغالى عدم تصديق أى كلام من أى شخص غير منى أنا فقط".

وعلم الخليج 365 أنه رغم نفي كهربا إلا أن موسيماني لازال غاضباً من اللاعب و"مديله وش" في التدريبات، ولكنه في نفس الوقت رفض تدريبه منفرداً ووافق على خوضه التدريبات الجماعية استعداداً للمباريات القادمة وأولها مواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى العام.

وكان الأهلى قد حقق الفوز على فريق البنك الأهلى بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز، وسجل هدف المباراة محمد شريف فى الدقيقة 62 من متابعة لتسديدة عمرو السولية، التي ارتدت من الحارس محمود الزنفلى، كما تصدى القائم لتسديدة حمدي فتحي قبل نهاية المباراة، وارتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط.