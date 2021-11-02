شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستأنف استعداداته لفيوتشر بدون راحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، مرانه صباح اليوم الثلاثاء، على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة من الدورى، والتى تجمعه بنظيره فريق فيوتشر، والمقرر إقامتها فى الخامسة والنصف مساء الجمعة على استاد برج العرب.

وحقق المصرى ثانى تعادلاته فى الدورى العام، بعد التعادل سلبياً مع سموحة فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام، بعدما تعادل فى الجولة الأولى أمام غزل المحلة بهدف لكل فريق.



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على الجانب الآخر، يعمل الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، على وضع حلول عاجلة لخط ظهر الفريق بعد استقبال فيوتشر لـ 3 أهداف فى المباراة الماضية بالجولة الثانية من الدورى العام، أمام الاتحاد السكندرى والتى انتهت بفوز زعيم الثغر بنتيجة 3 / 2.

ورغم أن فيوتشر فرض سيطرته على مجريات اللقاء إلا أن شباكه اهتزت بـ3 أهداف من زعيم الثغر، وذلك بسبب اندفاع اللاعبين في الهجوم لتعديل النتيجة، وهو ما استغله الاتحاد بهجمات مرتدة على فيوتشر، ويعمل الجهاز الفني على غلق الثغرات الدفاعية قبل مواجهة المصري في اللقاء القادم لعدم استقبال أي أهداف يمكن أن تؤثر على النتيجة.

وأكد الجهاز الفني لفيوتشر على أن الفريق بمرور المباريات سيتطور فنياً نتيجة لزيادة الانسجام خاصة بعدما ضم فيوتشر 27 صفقة جديدة قبل بداية الموسم الجاري.