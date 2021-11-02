شكرا لقرائتكم خبر عن مدير البطولة الدولية للملاحة: تاريخ مصر فى تنظيم البطولات يؤكد نجاح البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سامح سلطان مدير بطولة مصر الدولية للملاحة الرياضية ونائب رئيس اتحاد الملاحة الرياضية أن مصر تخطت صعوبات عديدة فى طريق تدشين بطولة مصر الدولية للملاحة الرياضية والتى تقام حاليا بمدينة شرم الشيخ.

وقال سامح سلطان، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "منذ فبراير الماضى ونحن نخطط لتنظيم بطولة مصر الدولية للملاحة على الأراضى المصرية، وتمت الاستعانة بالجانب الإيطالى لدرايته الكبيرة بشئون اللعبة، وسافرت بالفعل لإيطاليا ونقلت أسس تنظيم البطولة وقواعدها".

ويضيف مدير بطولة مصر الدولية للملاحة الرياضية: "تاريخ مصر الرائع فى تنظيم البطولات الرياضية كان له أثر ملموس فى نجاح تنظيم بطولة مصر الدولية للملاحة الرياضية فلقد نظمت مصر كاس العالم لكرة اليد فى يناير الماضى بشكل أبهر العالم أجمع لاسيما فى ظل أزمة جائحة كورونا".

وأكمل سامح سلطان: "تلقيت دعما هائلا من وزارة الشباب والرياضة لتنظيم هذا الحدث الضخم، ولن أنسى جهود وزارة الداخلية فى تنظيم البطولة بجانب الدور الهائل لوزارة البيئة التى سهلت جميع إجراءات مبادرة استكشف استمتع كما سمحت للوفود الأجانب بدخول المحميات بدون أى رسوم مادية لإنجاح تنظيم البطولة".

وتابع مدير بطولة مصر الدولية للملاحة الرياضية: "تعاملت مع الحدث بمثابة تحدٍ شخصى لكونه يمثل مصر قلب أفريقيا النابض وأم الدنيا التي لابد أن تنظم حدثا تاريخيا لذا تم اختيار شرم الشيخ لإقامة فعاليات البطولة فهي مدينة السلام والأرض الخصبة لإنجاح البطولات الرياضية بفضل طبيعتها الجغرافية ".

واختتم حديثه "كل الشكر لوزارة البيئة والمالية والداخلية ومحافظة جنوب سيناء على التعاون من أجل رفعة اسم مصر عاليا".