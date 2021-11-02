شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانونى لانتخابات الرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتمل النصاب القانونى لانتخابات اتحاد الرماية لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد خلال الأربع سنوات المقبلة، حيث أكد حازم حسنى رئيس الاتحاد الحالى على حضور 19 من أصل 19 لبدء العمومية العادية يتبعها إجراء الانتخابات.

ويتنافس على مقعد الرئيس الثنائى، حازم حسنى ومحمد عزمى، أما على مقعد العضوية فيتنافس كل من أدهم مدحت والسيد مخيمر وعبد الرازق محمد ومحمد وهدان و أحمد تامر وعماد عليش وخالد ابراهيم وشريف إمام وخالد العقاد وعمرو سليم وإسلام على و شريف صلاح و ياسر العدوى.

وشهدت رياضة الرماية مؤخرا حصول مصر على 30 ميدالية متنوعة فى بطولة العالم للأطباق المروحية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، منها 8 ميداليات فى منافسات الفردى ببطولة العالم الأمر الذى عكس تطور رياضة الرماية المصرية لتنضم لسلسلة النجاحات التى تحققها الرياضة المصرية فى كل المحافل الدولية.