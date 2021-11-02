شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ملعب مباراة القمة بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء على درويش، مدير استاد القاهرة أن مباراة القمة بين الزمالك والأهلى والمقرر إقامتها يوم الجمعة ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدورى ستقام فى الاستاد الدولى حتى الآن، ولم يتم نقلها إلى استاد الدفاع الجوى.

وقال على درويش، فى تصريحات خاصة، "مباراة القمة ستقام على استاد القاهرة بحضور 2000 متفرج حتى الآن، ولم يصلنا خطاب رسمى بنقل اللقاء إلى الدفاع الجوى"، مضيفاً أنه حضر الاجتماع الأمنى أمس الاثنين الخاص بالمباراة.

وشدد مدير استاد القاهرة أن الملعب جاهز لاستقبال جميع المباريات كل، سواء فى بطولة الدورى المصرى ودورى أبطال أفريقيا ومباريات المنتخب الوطنى.

وأضاف على درويش "ملعب استاد القاهرة سيخرج فى صورة عالمية، وانتهينا من كل الترتيبات بما فيها تغيير دكة البدلاء ودهان ممرات اللاعبين وتجهيز الأرضية بشكل مميز يليق بمباراة القمة".