شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب فيفا لتطبيق بند الـ8 سنوات تصاعديا وبأثر رجعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، من أجل إجراء تعديل فى لائحة النظام الأساسى للجبلاية قبل نشرها فى جريدة الوقائع الرسمية، بخصوص بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة.

وطلبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة من الفيفا، وضع بند فى اللائحة الجديدة ينص على تطبيق بند الـ8 سنوات تصاعديا وبأثر رجعى، بحيث لا يحق لكل من قضى فى مجلس ادارة اتحاد الكرة دورتين متصلتين أو منفصلتين، أن يترشح مجددا إلا على منصب أعلى من الذى كان عليه فى الدورتين السابقتين.

وكانت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة قد وضعت فى اللائحة الجديدة قبل اعتمادها، أن يتم تطبيق البند تصاعديا لكن ليس بأثر رجعى، وهو ما تمت مخاطبة الفيفا مجددا بشأنه قبل الدعوة لجمعية عمومية طارئة لتعديل اللائحة ونشرها فى الوقائع الرسمية تمهيدا للإاتخابات المقبلة.

على صعيد متصل كشف محمود حسين، رئيس لحنة الرياضة بمجلس النواب، عن تفاصيل طلبات الإحاطة الـ27 التى تقدم بها نواب البرلمان بخصوص وجود فساد مالى باتحاد الكرة المصرى، وقال محمود حسين فى تصريحات عبر برنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: إجمالى المخالفات من إهدار المال العام وشبهة السفاد المالى، يصل إلى 200 مليون جنيه فى فترات متعددة وليس فى فترة اللجنة الثلاثية فقط، وفى حالة عدم تقديم الاتحاد ما ينفى هذه الاتهامات ستحول القضية إلى النيابة العامة.

وأضاف: رأى الجمعية العمومية يجب أن يحترم، والاتحاد الدولى عندما يتلقى رأى من غالبية الأعضاء بعمومية الاتحاد بطلب إقامة الانتخابات كان يجب أن يتم الموافقة عليه.

واختتم: أتمنى أن تتم الانتخابات فى أقرب فرصة خلال الشهر الجارى، لأن الوضع الحالى لا يليق بمصر.

فى ذات السياق، ينتظر أحمد حسام عوض عضو اتحاد الكرة، والذى أعلن تقديم استقالته أمس من التواجد فى اللجنة الثلاثية، باتحاد الكرة مقررا الاكتفاء بفترة تواجده فى الجبلابة لعدة أسباب.

وأرسل عوض استقالته عن طريق الإيميل إلى مسئولى الاتحاد الدولى فيفا منتظرا الرد منهم بقبول الاستقالة من أجل إخلاء طرف خاصة أنه تتم معاملته كموظف تابع للاتحاد الدولى الذى قام بتعيينه مؤخرا.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة عن أن أحمد حسام عوض عضو اللجنة المؤقتة قدم استقالته من منصبه يوم الأحد وقال مسئولو اتحاد الكرة إن أحمد حسام عوض قرر الاكتفاء بالفترة الماضية له فى عضوية الاتحاد خاصة أن اللجنة اقتربت مدتها من الانتهاء والمحدد له 5 يناير المقبل.

جدير بالذكر أن اللجنة المؤقتة فى الاتحاد تضم أحمد مجاهد رئيسًا ومحمد الشواربى وأحمد حسام عوض فى العضوية.