شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير ينتظر فرمان على ماهر للمشاركة أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب سعد سمير كابتن فريق فيوتشر، القرار النهائى من على ماهر مدرب الفريق، بخصوص مشاركته فى اللقاء المقبل أمام المصرى بالجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يفضل الجهاز الفنى عدم الاستعجال فى مشاركة اللاعب بعد الإصابة القوية التى تعرض لها فى اللقاء الأول بالدورى أمام فاركو والتى استلزمت خضوعه لخياطة 40 غرزة فى الحاجب.

وأصبح سعد سمير جاهزاً من الناحية الطبية للمشاركة فى اللقاء، حيث أكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق أن اللاعب جاهز للمشاركة أمام المصرى بعد استبعاده من اللقاء الماضى أمام الاتحاد السكندرى.

ويواصل على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر قيادته للفريق من المدرجات بدلاً من الجلوس على دكة البدلاء، وذلك خلال مباراة المصرى، بعدما قاد الفريق فى أول مباراة أمام فاركو من المدرجات ومباراة الاتحاد بالجولة الثانية أيضاً، والتى انتهت بهزيمة فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويرجع الأمر إلى تنفيذ على ماهر لعقوبة الإيقاف التى تعرض لها الموسم الماضى من قبل اتحاد الكرة عندما كان يتولى الإدارة الفنية للنادى المصرى، حيث تعرض للإيقاف 4 مباريات بدأت من الجولة الأخيرة فى الموسم الماضى وتستمر لـ3 مباريات فى الموسم الجارى وهى فاركو والاتحاد والمصرى.