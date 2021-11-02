شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستضيف مباراة الجزائر ضد جيبوتى فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مسئولو استاد القاهرة خطابا رسميا من اتحاد الكرة، لاستضافة مباراة منتخب الجزائر ضد جيبوتى ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022، والمقرر إقامتها يوم 11 نوفمبر المقبل فى تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الاتحاد الجيبوتى قد طلب من نظيره المصرى استضافة المباراة بسبب صعوبة استضافتها فى جيبوتى. ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقطة، متساوياً مع بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، ويأتي النيجر في المركز الثالث بـ3 نقاط، وجيبوتي يتذيل بلا نقاط.

يذكر أن مباراة الأهلي والزمالك في قمة الكرة المصرية تقام على استاد القاهرة الدولى يوم الجمعة فى تمام الثامنة مساءً ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.